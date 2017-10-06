Суд в Москве рассмотрит жалобу Siemens по делу о турбинах для Крыма

Арбитражный апелляционный суд в Москве рассмотрит жалобу Siemens в рамках дела о незаконной поставке газовых турбин в аннексированный Россией Крым. Ранее Арбитражный суд Москвы дважды отклонил требование Siemens наложить арест на четыре турбины, которые были поставлены на полуостров в 2017 году – в нарушение санкций ЕС. Германский концерн также требует прекратить монтаж турбин, который уже ведется российской стороной и запретить любые сделки с этим оборудованием, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Российская "Технопромэкспорт" приобрела турбины у совместного предприятия Siemens и петербургских "Силовых машин" для проекта в Тамани в 2015 году, а через полгода, по данным "Коммерсанта", перепродала их компании с таким же названием. Теперь российская сторона " утверждает, что турбины, доставленные в Крым, были приобретены на "вторичном рынке".

О поставке четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС стало известно в начале июля. После этого концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям, которые подконтрольны Кремлю, а Евросоюз расширил санкции в отношении России.