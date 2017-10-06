Мосгорсуд оставил в силе арест Навального на 20 суток

Московский городской суд в пятницу оставил в силе решение нижестоящей инстанции об аресте оппозиционера Алексея Навального на 20 суток по обвинению в повторном нарушении правил организации митинга. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу оппозиционера, передает корреспондент Радио Свобода.

Навальный был задержан 29 сентября в Москве. 2 октября суд арестовал оппозиционера на 20 суток. Он был признан виновным в "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии". Два дня назад Навальный призвал своих сторонников участвовать во всероссийской акции протеста 7 октября. Вынесенный ему приговор он назвал "подарком на юбилей" президенту России Владимиру Путину.

Накануне глава штаба Навального Леонид Волков был повторно арестован на 20 суток. Такое решение принял Преображенский суд Москвы, признав Волкова виновным в призывах к участию в несогласованных массовых мероприятиях.