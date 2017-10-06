В штаб Навального в Москве пришла полиция

В московский штаб оппозиционера Алексея Навального пришла полиция с обыском. Об этом сообщается в твиттере московского штаба. Причиной следственных действий полицейские назвали уголовное дело по факту нападения на главу московского штаба Николая Ляскина.

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На Ляскина напали 15 сентября. Его несколько раз ударили по голове железной трубой. У оппозиционера диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемого в нападении на Ляскина отпустили под подписку о невыезде.

В пятницу Мосгорсуд оставил в силе арест Навального на 20 суток. Он был признан виновным "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии".

Два дня назад Навальный призвал своих сторонников участвовать во всероссийской акции протеста 7 октября. Вынесенный ему приговор он назвал "подарком на юбилей" президенту России Владимиру Путину. В Москве запланировано шествие по Тверской улице.