В штаб Навального в Москве пришла полиция

В московский штаб оппозиционера Алексея Навального пришла полиция с обыском. Об этом сообщается в твиттере московского штаба. Причиной следственных действий полицейские назвали уголовное дело по факту нападения на главу московского штаба Николая Ляскина.
На Ляскина напали 15 сентября. Его несколько раз ударили по голове железной трубой. У оппозиционера диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемого в нападении на Ляскина отпустили под подписку о невыезде.
В пятницу Мосгорсуд оставил в силе арест Навального на 20 суток. Он был признан виновным "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии".
Два дня назад Навальный призвал своих сторонников участвовать во всероссийской акции протеста 7 октября. Вынесенный ему приговор он назвал "подарком на юбилей" президенту России Владимиру Путину. В Москве запланировано шествие по Тверской улице.
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