Суд над сержантом армии США Бергдалом возобновится в конце октября

Сержант американской армии Боу Бергдал намерен признать себя виновным в деле о дезертирстве и неподобающем поведении перед лицом противника. Как сообщает Associated Press, Бергдал предпочел признать вину по этому пункту обвинений, чтобы избежать суда по обвинения в дезертирстве. О таком решении подсудимого сообщили двое юристов, знакомые с ходом разбирательства. По их словам, Бергдал подаст заявление о признании своей вины позднее в этом месяце. 23 октября начнется оглашение приговора. Оба источника не имели полномочий обсуждать дело и просили не называть их.

31-летний Боу Бергдал может быть осужден на срок до пяти лет тюремного заключения за дезертирство и к пожизненному заключению за неподобающее поведение. Бывший сержант армии США в 2009 году покинул место службы в Афганистане, был захвачен талибами и провел в их плену около пяти лет. Он был освобожден в 2014 году в результате обмена на пятерых талибов, отбывавших тюремные сроки. Этот случай вызвал в американском обществе горячую дискуссию о целесообразности ведения переговоров с лицами, захватившими заложников.

Во время президентской кампании Дональд Трамп неоднократно критиковал Бергдала, называя его "грязным предателем" и угрожая казнить его, сбросив из самолета.