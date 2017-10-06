В Москве из-за звонков о бомбах эвакуированы 20 тысяч человек

В пятницу в Москве не менее двадцати тысяч человек были эвакуированы из-за анонимных сообщений о минировании зданий и объектов инфраструктуры. По данным российских информационных агентств, взрывные устройства ищут на четырех крупнейших вокзалах – Ярославском, Курском, Белорусском и Казанском.
Эвакуирована также гостиница Marriott Grand Hotel на Тверской улице.
За весь день в правоохранительные органы Москвы поступили сообщения о более чем ста заминированных зданиях. Ранее сообщалось, что в Подмосковье эвакуированы десятки школ, детских садов и административных зданий, а также торговый комплекс "Мега Белая Дача".
Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч людей в 50 регионах страны. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.
Накануне директор ФСБ Александр Бортников заявил, что ложные звонки о минировании делали четыре россиянина, которые находятся за пределами страны.
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