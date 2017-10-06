Бывшего бухгалтера "Седьмой студии" перевели под домашний арест

Басманный суд Москвы в пятницу постановил перевести под домашний арест бывшего главного бухглатера "Седьмой студии" Нину Масляеву, которая является одним из обвиняемых по делу о хищениях. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Согласно решению суда, адрес Масляевой будет держаться в секрете. По утверждению адвоката, на его подзащитную оказывают давление после того, как она заключила сделку со следствием и дала показания.

Масляевой нельзя будет покидать квартиру и пользоваться средствами связи. По решению суда, ей разрешено общаться только с близкими родственниками, следователями и адвокатом. О переводе под домашний арест просил следователь; его просьбу поддерживала и защита обвиняемой.

Нину Масляеву, а также художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и директора "Седьмой студии" Юрия Итина обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Кроме них по делу проходит также бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и продюсер Екатерина Воронова.

Масляева дала показания против Малобродского и Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их "абсурдными". В поддержку режиссера выступают театральные деятели из России и других стран мира.