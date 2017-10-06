В Москве задержали волонтеров Навального, гулявших по городу

В Москве полиция задержала двоих волонтеров штаба Навального, которые гуляли по городу с воздушными шарами. Об этом правозащитному порталу "ОВД-Инфо" рассказал сторонник оппозиционера Николай Касьян.

Позднее он сообщил, что обоих задержанных отпустили после составления протокола о нарушении правил участия в массовой акции.

Из самого штаба Навального, куда в пятницу днем пришли полицейские, были изъяты все агитационные наклейки и листовки, передает "ОВД-Инфо".

Алексей Навальный призвал своих сторонников участвовать во всероссийской акции протеста 7 октября. Сам оппозиционер находится под административным арестом по обвинению в "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии".