Правительство одобрило увеличение штрафа за неуплату сбора "Платон"

Правительство России одобрило законопроект о четырехкратном увеличении штрафов за неуплату сбора с водителей большегрузного транспорта через систему "Платон". Документ, опубликованный в пятницу, устанавливает сумму в 20 тысяч рублей.

С 15 апреля этого года в России введен дополнительный повышающий коэффициент в системе "Платон": водителям придется доплачивать за каждый километр перевозок. Дальнобойщики требуют отмены этих тарифов, поскольку уже платят акциз на топливо, транспортный налог и налог на предпринимательскую деятельность.

Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн "Платон" была введена 15 ноября 2015 года с целью, как утверждают власти, "возместить вред, наносимый автомобильным дорогам". Эта мера сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей стране, которые продолжаются до сих пор.

Водители также возмущены тем, что сбором денег занимается частная компания, совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын крупного предпринимателя из ближнего круга президента Путина, Аркадия Ротенберга.