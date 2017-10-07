СБУ установила личности воевавших в Донбассе членов ЧВК "Вагнера"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в конфликте в Донбассе на стороне сепаратистов воевали около 5 тысяч наемников частной российской военной компании "Вагнер". Они, в частности, в июне 2014 года сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76, а также участвовали в боях под Дебальцевом в 2015 году, утверждают в Киеве. Кроме этого, по данным СБУ, бойцы ЧВК "Вагнера" причастны к убийствам "оппозиционных главарей" сепаратистов.

В Службе безопасности Украины отметили, что в настоящее время установлены личности более чем полутора тысяч воевавших в Донбассе наемников ЧВК "Вагнера". Почти все они – граждане России. "Есть номера паспортов, личные номера, позывные, данные о местах проживания", – заявил глава СБУ Василий Грицак. Он добавил, что Киев считает членов ЧВК "Вагнера" военнослужащими Вооруженных сил России.

19 октября представители Украины намерены рассказать о деятельности "группы Вагнера" в Донбассе на специальном брифинге в Брюсселе, сообщает корреспондент Радио Свобода. "Эта частная армия [президента России] Владимира Путина может быть использована для дестабилизации ситуации в любой точке мира, и наши западные партнеры должны знать о ее роли в конфликте на востоке Украины", – заявил Грицак.

Подразделение "Вагнера", по данным СМИ, было создано в 2014 году, его курирует Главное разведывательное управление армии России. Бойцы этой ЧВК получают ордена и награды по указам президента. Подразделение, как утверждает РБК, обслуживают структуры, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, близким другом Путина.

С 2015 года, по данным СМИ, наемники ЧВК "Вагнера" участвуют в войне в Сирии.