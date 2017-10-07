По всей Испании прошли митинги в связи с кризисом вокруг Каталонии

В 50 городах Испании десятки тысяч людей приняли в субботу участие в демонстрациях за мирное урегулирование кризиса вокруг Каталонии, в которой 1 октября состоялся референдум о независимости.

По данным испанских властей, в центре Мадрида около 50 тысяч человек провели "патриотический" марш за единство страны.

Недалеко от городской ратуши отдельную акцию повели почти 5 с половиной тысяч сторонников диалога Мадрида и Барселоны (столица Каталонии).

СМИ сообщают о резкой критике и даже оскорблениях, звучавших в адрес премьер-министра Мариано Рахоя.

В Барселоне и Валенсии группа активистов под названием "Давайте говорить" провела митинги под лозунгом "Испания лучше, чем ее руководство".

В субботу же каталонский лидер Карлес Пучдемон заявил, что пока не имел контактов с центральным правительством, и подчеркнул, что Мадрид должен учитывать, что более двух миллионов избирателей Каталонии проголосовали за независимость на референдуме. Мадрид объявил голосование незаконным.

9 октября парламент Каталонии должен дать оценку референдуму. Пучдемон намерен выступить 10 октября, во вторник. Остается неясным, о чем именно он будет говорить. Ранее в СМИ высказывались предположения, что каталонский лидер объявит о выходе автономной области из состава Испании.



