СМИ: охрана главы МВД Дагестана избила жителя Махачкалы

В Махачкале охранники главы МВД Дагестана Абдурашида Магомедова избили водителя, который якобы не пропустил кортеж министра. Видео инцидента опубликовано в YouTube. На нем видно, как машина со спецсигналами догоняет другой автомобиль и преграждает ему дорогу. После этого неизвестные избивают водителя остановленной машины и увозят его в неизвестном направлении. Это произошло 7 октября.

Как сообщает проект Радио Свобода "Кавказ.Реалии", имя пострадавшего – Магомед Магомедшарипов. В настоящее время он задержан.

В МВД Дагестана после публикации видео избиения заявили, что задержанный якобы грубо нарушал правила дорожного движения. Полицейские утверждают, что Магомедшарипов не реагировал "на неоднократные требования об остановке", а на его машине якобы были поддельные номера.

"Кавказ.Реалии" отмечает, что Магомедшарипов ранее был судим.