В Дагестане убили еще двух местных жителей. Они якобы напали на полицию

В Дагестане полицейские убили еще двух местных жителей, которые, как утверждают в правоохранительных органах, были причастны к нападениям на участковых. Интерфакс со ссылкой на некий "информированный источник" сообщает, что подозреваемые якобы открыли огонь по полицейским, когда те попытались остановить их машину. В перестрелке был ранен один правоохранитель, он в больнице. Двое нападавших были убиты. Перестрелка, как утверждается, произошла вечером 4 октября рядом с дагестанским селом Качалай.

Доказательством того, что убитые были причастны к нападениям на участковых, в полиции назвали некий телефонный разговор. Во время этого разговора предполагаемые преступники поздравляли друг друга "с последними событиями". Собеседник Интерфакса заявил, что речь якобы шла именно об убийстве двух участковых уполномоченных полиции. Никаких доказательств этого правоохранительные органы Дагестана пока не предоставили.

Родственники погибших заявляют, что предполагаемые преступники – Анвар Исмаилов и Расул Раджабов – были похищены в дагестанском городе Кизилюрт 3 октября. По их словам, неизвестные вооруженные люди задержали Исмаилова и Раджабова на работе, насильно посадили их в машину и увезли в неизвестном направлении. В четверг семьям пропавших сообщили, что Исмаилов и Раджабов убиты за оказание сопротивления полицейским. "Это – чушь! Мы будем обращаться во все органы и это дело так не оставим", – заявили родственники погибших в комментарии для проекта Радио Свобода "Кавказ.Реалии".

В Дагестане 30 сентября неизвестные убили участкового в Кизлярском районе республики. Полицейскому нанесли удар ножом в шею. Преступники похитили пистолет погибшего. В тот же день было совершено нападение на участкового в Бабаюртовском районе Дагестана. Неизвестные застрелили полицейского у его дома. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В республике был частично введен режим контртеррористической операции.

1 октября полицейские в Дагестане убили двух предполагаемых участников нападений. В Национальном антитеррористическом комитете утверждают, что машину подозреваемых остановили для проверки документов. Они открыли огонь по полицейским и были убиты в перестрелке. Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение. Это также произошло у села Качалай. У нападавших нашли охотничье ружье, нож и похищенный пистолет погибшего участкового.

Позднее стало известно, что в дагестанском селе Большая Задоевка полицейские взорвали дома убитых подозреваемых. В правоохранительных органах произошедшее объяснили тем, что при обыске в этих домах якобы были найдены самодельные взрывные устройства, которые "пришлось уничтожить на месте". Жители села сомневаются, что в домах подозреваемых находились бомбы. "Кто будет хранить СВУ в доме, где живут его родители и дети? Это показательная операция силовиков", – заявил один из местных жителей.

В конце августа неизвестные напали на полицейских в дагестанском городе Каспийск. Погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Преступников застрелили. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Тогда же в городе Хасавюрт во время контртеррористической операции погибли еще двое полицейских.