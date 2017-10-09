Президент США Трамп и сенатор Коркер обменялись оскорблениями

Президент США Дональд Трамп и сенатор Боб Коркер обменялись оскорблениями. Трамп обвинил своего однопартийца-республиканца в заключении ядерного соглашения с Ираном в 2015 году, а Коркер сказал, что президент может довести страну до "Третьей мировой войны". Резкая перебранка произошла 8 октября в связи с тем, что Трамп должен на этой неделе отказаться или подтвердить соглашение. Отказ может привести к напряженности между Соединенными Штатами и Тегераном и вызовет беспокойство среди других стран, подписавших договор.

Трамп написал в твиттере: "Сенатор Боб Коркер "умолял" меня поддержать его переизбрание в штате Теннесси. Я сказал "НЕТ", и он вышел из кампании (сказав, что не может победить без моего одобрения)". "Он также хотел стать государственным секретарем, я сказал: "НЕТ СПАСИБО". Он также в значительной степени несет ответственность за ужасающую сделку с Ираном!" - написал Трамп в твиттере.

Затем Трамп снова написал: "Боб Коркер устроил нам сделку с Ираном, и это все. Нам нужны HealthCare, нам нужны налоговые сокращения/реформы, нам нужны люди, которые могут выполнить свою работу!"

Соглашение 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами - Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией - ограничивает ядерную программу Ирана в обмен на ослабление экономических санкций. Трамп неоднократно осуждал соглашение с Ираном, подписанное при президенте Бараке Обаме, и в прошлом месяце заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что это "одна из худших и самых односторонних сделок, в которые когда-либо вступали Соединенные Штаты".

Трамп должен подтвердить 15 октября, что Иран соблюдает соглашение. Если он этого не сделает, Коркер - как председатель Комитета по иностранным делам Сената - сыграет ключевую роль в определении того, должны ли быть восстановлены санкции США в отношении Ирана, которые были сняты в соответствии с соглашением. В прошлом Коркер заявил, что считает сделку ошибочной, но выразил несогласие с тем, чтобы полностью отказаться от соглашения.