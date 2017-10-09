В Москве прошла акция памяти оппозиционера Бориса Немцова

В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова. Активисты собрались на Большом Москворецком мосту, где убили оппозиционного политика, и отпустили в небо 58 белых шаров – сегодня Немцову исполнилось бы 58 лет. Политика вспоминают и в других городах России и мира. В частности, в Ярославле на доме, где жил Борис Немцов, 9 октября вновь появилась памятная табличка. Акция памяти также пройдет в Санкт-Петербурге. В Берлине в понедельник открылся двухдневный Форум Бориса Немцова. Его участники проведут дискуссии под девизом "Конструируя будущее".

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года. По обвинению в совершении преступления осуждены Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего сотрудника МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск.

Адвокаты семьи Немцова считают убийство оппозиционера "нераскрытым". По их мнению, следствие "потерпело фиаско", поскольку заказчики преступления до сих пор находятся на свободе. Адвокаты убеждены, что к убийству Немцова причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.