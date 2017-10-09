Эрдоган: "Турция не признает незаконную аннексию Крыма"

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что он не признает аннексию Крыма. По его словам, Турция "будет продолжать поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность". Об Эрдоган заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

В ответ на вопрос о том, готова ли Турция ввести санкции в отношении России, Эрдоган заявил, что "вопрос Крыма" является "деликатным", и что Анкара пытается помочь крымским татарам, которые "находятся в неволе". Он также отметил, что Турция "очень довольна" той поддержкой, которую крымским татарам оказывает Киев.

Порошенко на пресс-конференции заявил, что он рассчитывает на поддержку Турции в развертывании миротворческих сил ООН в Донецкой и Луганской областях. "Наше стратегическое партнерство находится на очень высоком уровне, так же, как и уровень доверия между президентами", – отметил президент Украины.

Встреча Эрдогана и Порошенко в Киеве длилась около трех часов. Главы государств, как сообщает УНИАН, обсудили сотрудничество в области туризма, энергетики, а также в военной сфере и оборонной промышленности.

После переговоров представители правительств обеих стран подписали несколько соглашений, в частности, о взаимном содействии и защите инвестиций, а также об отмене двойного налогообложения. В ближайшие пять лет Украина и Турция намерены увеличить товарооборот до 10 миллиардов долларов в год.