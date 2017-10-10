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Полиция возбудила дело о поджоге машины Юлии Латыниной

Юлия Латынина

Полиция спустя месяц после поджога автомобиля журналистки "Новой газеты" и "Эха Москвы" Юлии Латыниной возбудила уголовное дело по статье об "умышленном уничтожении или повреждении имущества". Об этом сообщает "Интерфакс".

Неизвестные сожгли машину Латыниной 3 сентября. В июле преступники облили окна дома журналистки некой химической жидкостью, вызывающей удушье и рвоту. Тогда пострадали несколько человек. В августе прошлого года неизвестные облили Латынину фекалиями.

Правозащитники и коллеги Юлии Латыниной связывают нападения с её профессиональной деятельностью. 9 сентября журналистка покинула Россию. Полиция пока занялась расследованием только одного из преступлений против Латыниной.

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