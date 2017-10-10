Незнайка и другие экстремисты

Сотрудник одного из отделений полиции Краснодара подтвердил Радио Свобода, что вызвал для беседы местного блогера Михаила Малахова, опубликовавшего в социальной сети "ВКонтакте" иллюстрацию и фрагмент из книжки "Незнайка на Луне". Этот пост и еще одну публикацию Малахова под названием "Россия, ты одурела!" в полиции хотят проверить на экстремизм. Малахов уже нашел адвоката и готов явиться в полицию для дачи объяснений.

Михаилу Малахову – 33 года. Сейчас, по его словам, он зарабатывает на жизнь тем, что помогает людям получать неустойки с недобросовестных застройщиков с помощью Общества защиты прав потребителей. А еще 6 лет назад, в 2011 году, он писал статьи на заказ, получая за каждый текст 5-7 долларов. Во время "Болотных протестов" поддерживал российские власти, после Майдана работал администратором групп в поддержку "Новороссии", организованных прокремелвским блогером Борисом Рожиным (более известным как "Сolonel Сassad").

В какой-то момент, однако, Малахов изменил свои убеждения и стал поддерживать российскую оппозицию и Алексея Навального. В марте 2017 года он опубликовал в паблике "Радикальные мечтатели", который открыл в июне 2016 года в социальной сети "ВКонтакте", фрагмент из книги "Незнайка на Луне" Николая Носова. Текст был сопровожден одной из иллюстраций Генриха Валька, сделанных карикатуристом журнала "Крокодил" специально для книги и хорошо знакомых многим детям, родившимся в Советском Союзе. На картинке изображены полицейские Лунного города на фоне машины, которую сейчас бы назвали автозаком, и приведен фрагмент из сатирической сказки об ужасах капиталистического строя:

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Малахов уже и забыл об этом посте, когда в пятницу, 6 октября, у него зазвонил телефон. Из разговора с не назвавшим себя собеседником он узнал, что его хотят допросить в связи с публикацией иллюстрации и текста из "Незнайки", поскольку картинка может "разжигать ненависть к социальной группе «сотрудники полиции»". Человека на другом конце провода заинтересовал и еще один пост в паблике Малахова – в нем президент Сирии Башар Асад называется "диктатором".

Сначала СМИ сообщили, что Малахова, с его собственных слов, вызвали в прокуратуру. Во вторник в прокуратуре Краснодарского края это опровергли – по словам представителей ведомства, никто из них с блогером не связывался и никаких претензий к нему не имеет. В беседе с Радио Свобода Михаил Малахов говорит, что его вызвали по адресу "улица Дзержинского, 8", где раньше действительно располагалось одно из окружных отделений прокуратуры Краснодара. Радио Свобода дозвонилось по телефонному номеру, с которого поступил звонок Малахову, и выяснило, что им пользуется сотрудник краснодарской полиции по имени Александр (свою фамилию он называть отказался). Александр подтвердил, что звонил Малахову, но приглашал его для "беседы" по другому адресу – Дзержинского, 1. Там находится ГУВД по Краснодарскому краю. От других комментариев полицейский отказался, сообщив лишь, что в адрес полиции поступил сигнал "из другого региона РФ" с просьбой проверить материалы в паблике Малахова "Радикальные мечтатели" на экстремизм. По словам полицейского, он по-прежнему "ждет блогера для разговора". В понедельник днем Михаил Малахов сообщил Радио Свобода, что уже нашел адвоката и собирается в ближайшее время добровольно явиться в полицию.

Незадолго до этого в большом интервью Радио Свобода Михаил Малахов рассказал о своем "прокремлевском" прошлом, а также сделал свой прогноз о том, может ли происходящее в России закончится также, как приключения Незнайки на Луне – революцией и смещением правящего режима:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F346234450&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

– Что произошло? Когда, как и за что вас вызвали на допрос, откуда был звонок?

– Откуда именно был звонок - я не знаю, потому что немного растерялся. Но позвонили в пятницу, это было 6-е число, и сообщили, что на меня поступило заявление. Я, естественно, удивился, попросил пояснить, по каким статьям или что за заявление, на что сотрудник, опять же, если честно, не помню, представился он или нет, но, по-моему, нет, процитировал отрывки из двух статей. Из чего я могу сделать вывод, что по двум статьям, как минимум, поступило заявление. Одна - это был как раз отрывок из "Незнайки", причем сотрудник реально не понимал, что это отрывок из "Незнайки", он на полном серьезе читает и говорит: "Разжигаете ненависть к полицейским?". Совсем абсурд! И вторая статья, где их внимание привлекло словосочетание о том, что [президент Сирии Башар] Асад является диктатором. Все, у них глаза кровью похоже, налились.

– Вы имеете в виду, что объектом претензий были два поста?

– Ну, как минимум, два.

– Почему вы решили, что речь идет о том, что кто-то на вас написал заявление? Может быть, они сами там какую-то проверку проводили, мониторили ваш паблик?

– Может быть, сами. Но просто по телефону сообщили, что на меня было заявление. Я опять же не спросил, от кого, каким числом, потому что растерялся.

– И как вы отреагировали? Вы пообещали явиться на этот допрос, с ними поговорить? Или вы не собираетесь этого делать?

– Я сказал, что на выходных, к сожалению, не могу, зайду на неделе.

– Что это за паблик – "Радикальные мечтатели"? Его ведете только вы? Сколько там подписчиков? Чему он посвящен?

– Я бы сказал, что это просветительский паблик, там около половины постов даже не политические. А сколько человек... Было 300 до всего этого, а сейчас я смотрю - уже тысяча с чем-то.

– Михаил, сколько вам лет?

– 33.

– Я вижу, что в вашем личном паблике есть посты, посвященные Алексею Навальному. Можно ли из этого сделать вывод, что вы являетесь его сторонником? Вы участвовали в его акциях?

– В акциях не участвовал, сторонником... Я не могу сказать, что я за Алексея всей душой, но, конечно же, я хотел бы, чтобы его допустили до выборов, это было бы нормально, так скажем. В любом случае такие, как он, сейчас нужны. А как к нему относиться, каких ты взглядов, правых, левых - мне кажется, это не важно. Сейчас нужна любая более-менее серьезная, адекватная оппозиция.

– Напоминает ли происходящее в современной России мир, описанный в "Незнайке на Луне"? Это была сатира на капиталистическое западное общество, сейчас вы публикуете такую картинку - и она сразу вызывает нервную реакцию современных российских правоохранительных органов. Как вы думаете, почему?

Эта иллюстрация не мне напоминает нынешние российские реалии, а в первую очередь им самим

– Вот именно! Получается, что эта книжка, эта иллюстрация не мне напоминает нынешние российские реалии, а в первую очередь им самим! Наверное, они отчасти правы.

– В конце там все заканчивается революцией, которая приводит к смещению правящего режима с помощью новых технологий, завезенных друзьями Незнайки с Земли. Вам не кажется, что для современной России это довольно провокационный конец?

– Думаю, что нет. Провокационный конец в детской книжке, написанной почти век назад, 70 лет назад? Нет, я не думаю, что это провокационный момент.

– Вы боитесь, что в России дело тоже может закончиться революцией?

– Да нет, не боюсь. Может, но он же сами к этому идут, они сами людей подталкивают к более активным действиям. Еще пару лет назад, когда грохотала Украина, все смотрели на этот Майдан и всем сама идея революции была противна, все испугались – "посмотрите, как у них..." Сейчас время проходит, и на одном и том же спекулировать уже не получается. А никаких позитивных продвижений тоже нет. И чем дальше, чем больше закручиваются гайки, тем более вероятен этот вариант.

– Возвращаясь на несколько лет назад - вы в одном из интервью сказали, что раньше были "на другой стороне", в том числе писали статьи для "Антимайдана", вели паблики "ЛНР" и "ДНР", писали для "Раша Тудей", для "Лайф Ньюс". То есть, когда Майдан начинался, когда он победил, когда началась война на Украине, вы поддерживали российские власти?

Я был на стороне "Антимайдана", "Крымнаша" и всего такого

– Да. Я не кричал "бей украинцев - спасай Новороссию". Нет, я все-таки был более умеренным, но, безусловно, я был на стороне "Антимайдана", "Крымнаша" и всего такого.

– В какой момент изменилось ваше мировоззрение?

– Это происходило постепенно. В принципе, началось все с того, что у нас образовалась команда, мы занимались различными исследованиями. Это еще было до знаменитого "Ольгинского клуба". Мы занимались изучением протестной деятельности в сети и ее масштабов. Для того, чтобы это изучать, нужно самому погрузиться в протестную среду. Естественно, для этого ты должен подписаться на кучу оппозиционных групп. И вот, постепенно-постепенно, мое информационное пространство практически полностью изменилось. Вначале было прямо тотальное отторжение. Далее некоторые вещи я стал замечать, что ведь действительно оно так, и я начал задумываться об этих всех "вредных" вещах – таких, как свобода слова, ну, вы знаете. И постепенно я понял, что я не на той стороне.

Я начал задумываться об этих всех "вредных" вещах – таких, как свобода слова

– Как вышли на вас представители "Лайф Ньюс" и "Раша Тудей", какие-то администраторы пабликов за Новороссию? Вы работали за деньги, правильно я понимаю?

– Да. Смотрите, как получилось. Примерно в 2012 году я лазил по просторам "ВКонтакте" и наткнулся на одну группу, где набирали модераторов - писать на политические темы. Я предложил свои услуги. На тот момент это все было бесплатно, естественно. Начал публиковаться в группе. Постепенно на базе этой группы сформировалась некая команда, нас было человек 11. У одного из этих людей, главного редактора, были хорошие контакты с блогером по кличке Colonel Cassad. Он создатель, наверное, группы из 15, может быть, 20 совершенно однотипных сайтов – "Новороссия", "ДНР", и так далее. Они были под управлением этого самого Кассада. И нам предложили вести эти группы.

– Эта работа оплачивалась?

– Да, эта работа оплачивалась - 10 тысяч за то, что ты ведешь группу. Ведение группы заключалось в следующем: есть несколько сайтов, из того же кластера, и в течение дня нужно было просто закидывать новости в эти группы с помощью таймера, каждые полчаса, каждые 40 минут.

– То есть все посты в этой группе тоже писали вы?

– Нет, в этих группах, которые за денежки, там я лично уже вообще ничего не писал. Я только делал копирование текстов и картинок с сайтов. Потом в определенный момент они сделали это уже автоматизированным, и все - наши услуги больше не нужны были.

– Как вы сотрудничали с "Раша Тудей" и с "Лайфом"?

– Я не то, что бы с ними сотрудничал, просто периодически у меня брали как бы это сказать... экспертное мнение. То есть я там выступал как некий эксперт-политолог.

– Вы, человек, который просто вел за 10 тысяч рублей группу с репостами из других СМИ, выступали как эксперт на "Раша Тудей"?

– Ну, да. Ну, как, я не только вел группы. В принципе, у меня есть публикация по Белоруссии, допустим, она дошла довольно высоко, до администрации президента в лице Олега Матвейчева, он репосты делал даже на мою публикацию. Я вообще занимаюсь этим всем примерно года с 2011-го, практически все свое свободное время трачу вот именно на публицистику.

– А в 2011 году вы были на какой стороне?

– В то время я писал немного о другом и не был ни на какой стороне. Тогда я только начинал пробу пера, просто о всяком писал. Первые деньги я получил за публицистику, наверное, это был год 2010-й. Сайт "Биржа статей": там публикуются заказы - надо написать про то-то, про то-то. Средний заказ, я помню, тогда стоил примерно 1-1,5 доллара. Я нашел заказ - нужно было написать статью о негативном опыте общения с правоохранительными органами. И вот я написал, и эту статью приобрели, по-моему, за 7 долларов. Эти деньги, кстати, до сих пор на "Бирже статей" так и лежат, я их не вывел оттуда.

– Вы описали какой-то свой реальный негативный опыт общения с правоохранительными органами или просто выдумали все?

– Там, в принципе, история была банальная - сидели на лавочке, пиво пили, подошли сотрудники... Ничего такого, но просто описал как бы в красках. И вот ее купили.

– Пока вы к какому решению пришли? Будете спокойно сидеть и ждать официальной повестки? Или найдете адвоката и добровольно явитесь?

– Да, я хочу найти адвоката и, конечно, явиться. Мне самому очень интересно, что же это происходит.

– Вам не страшно, вы не боитесь, что вас посадят по 282-ой статье?

Если дело заведено, то, скорее всего, ты присядешь

– Я, в принципе, понимаю, что это возможно, на самом деле. Это абсурдно, но возможно. Ведь система заточена именно под той, чтобы наказать. У нас оправдательных приговоров-то сколько? Меньше одного процента, по-моему. Если дело заведено, то, скорее всего, ты присядешь. Или может быть условка. Я понимаю, да, что это вполне возможно. Боюсь... Не знаю, нет, на данный момент я не боюсь, по крайней мере, такого чувства не испытываю.

– Я так понял, что в вашем разговоре с представителем правоохранительных органов звучала фраза о том, что вы разжигаете этим постом из "Незнайки на Луне" ненависть к социальной группе "полицейские". Это далеко не первое дело в России, где фигурирует это понятие – "социальная группа "сотрудники полиции". Где-то эксперты говорили, что нет такой социальной группы, где-то все дело доходило до реальных обвинительных решений судов. Как вы считаете, можно ли сотрудников полиции объединять в такую "социальную группу"?

– Я считаю, что это очень опасная инициатива - организовать их в некую отдельную социальную группу. У нас и так к ним отношение какое-то как к отдельной касте, а здесь выходит, что на законодательном уровне надо еще и укрепить их особый статус? Думаю, что это недопустимо.

– Отношение "как к касте" - в чем это выражается?

– Ну, это мое личное мнение. Человек, по большому счету, не чувствует себя в безопасности рядом с сотрудниками полиции, а, наоборот, думает: "как бы ни докопались". Это же о чем-то говорит. Или опять же, если судиться: система вся на себя работает. Действительно, это получается отдельная каста силовиков. Даже, наверное, не полицейских, в общем, а всех силовиков, - говорит Михаил Малахов.

Если иллюстрации и текст "Незнайки на Луне" признают экстремистскими, это будет не первым случаем цензурирования в России классических детских произведений в угоду политической ситуации. В апреле 2014 года в московском театре "Содружество актеров Таганки" вырезали финал из музыкальной сказки по книге Джанни Радари "Приключения Чипполино" - вместо революции принц Лимон отменял свои несправедливые указы и оставался править королевством фруктов и овощей. Режиссер постановки Екатерина Королева объяснила это так: "Конечно, мы оставили в спектакле социальную остроту, но, так как я ужасно боюсь всяких революций, то переворот совершится в умах героев. Жители этого огромного графского сада поймут, что главное — это уважение к личности, которое не имеет отношения ни к деньгам и положению, ни к тому сильный человек или слабый. Мне кажется, это должно быть особенно близко детям".