Актер Ларс Айдингер не приедет на премьеру "Матильды" в Россию

Немецкий актер Ларс Айдингер, исполнивший роль императора Николая II в фильме "Матильда", заявил, что не приедет на премьеру картины в Россию. "Я боюсь, что на меня нападут или попытаются причинить боль", – рассказал актер газете Die Zeit.

Айдингер напомнил, что студию режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге забросали "коктейлями Молотова". Актер подчеркнул, что не получал угроз, но напомнил, что в России его называют "актером гей-порно и сатанистом".

В широкий прокат "Матильда" выйдет 26 октября, премьера фильма состоится в Мариинском театре в Петербурге. Кампанию против показа картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм об отношениях будущего императора с балериной Матильдой Ксешинской якобы оскорбляет чувства верующих.

