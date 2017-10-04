Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Глава совета при Минкульте ушел в отставку из-за ситуации с "Матильдой"

Павел Пожигайло

Павел Пожигайло в связи ситуацией вокруг фильма "Матильда" ушел в отставку с поста главы общественного совета при Министерстве культуры России. Об этом сообщило ТАСС. Пожигайло выступал против фильма "Матильда". В частности, он заявлял, что решение выдать прокатное удостоверение картине является "недальновидным" и "политически неправильным".

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев после отставки Пожигайло назвал его позицию по "Матильде" "неадекватной". Новым главой общественного совета при Минкульте стал советский и российский писатель, главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков.

Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кампанию против показа картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм Алексея Учителя якобы оскорбляет чувства верующих.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG