Глава совета при Минкульте ушел в отставку из-за ситуации с "Матильдой"

Павел Пожигайло в связи ситуацией вокруг фильма "Матильда" ушел в отставку с поста главы общественного совета при Министерстве культуры России. Об этом сообщило ТАСС. Пожигайло выступал против фильма "Матильда". В частности, он заявлял, что решение выдать прокатное удостоверение картине является "недальновидным" и "политически неправильным".

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев после отставки Пожигайло назвал его позицию по "Матильде" "неадекватной". Новым главой общественного совета при Минкульте стал советский и российский писатель, главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков.

Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кампанию против показа картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм Алексея Учителя якобы оскорбляет чувства верующих.