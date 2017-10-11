Порошенко выступил на заседании ПАСЕ

Вопрос урегулирования ситуации с аннексированном Россией Крымом не является решенным. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. Накануне о том, что аннексия Крыма является "завершенным делом" заявил президент Чехии Милош Земан. Он также предложил выплатить Украине компенсацию за Крым. По словам Порошенко, Украина не будет торговать своими территориями в обмен на деньги, нефть или газ.

Говоря о новом законе об образовании, Порошенко сообщил, что он создаёт равные возможности для всех жителей Украины независимом от их происхождения и национальности. Он призвал ПАСЕ привлечь внимание к чрезмерной политизации закона об образовании. Ранее новый украинский закон об образовании раскритиковал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В Будапеште полагают, что закон ухудшает положение национальных меньшинств, включая 150 тысяч украинских венгров.

Комментируя ситуацию на востоке Украины, Порошенко отметил, что Украина не приблизилась к перспективе прекращения военных действий в Донбасса. Президент подчеркнул, что Россия продолжает нарушать Минские соглашения, а также "закрывает глаза" на призывы Украины и международного сообщества вернуться в международное правовое поле. Кремль свою причастность к военным действиям на Украине категорически отвергает.

Кроме того, по словам Порошенко, Украина не видит оснований для возвращения России к работе в ПАСЕ, пока Москва не продемонстрирует выполнение взятых на себя обязательств. В 2014 году Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. За российскими парламентариями сохранилось лишь право присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах. После этого Москва в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ и приостановила уплату взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год.

