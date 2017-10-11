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В Костромской области задержали сотрудника штаба Навального

Александр Зыков

В Костромской области в поселке Красное-на-Волге задержали Александра Зыкова, помощника координатора регионального штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

К Зыкову на улице подошли двое неизвестных в гражданском, силой посадили его в машину и доставили в отделение полиции. Там активиста продержали два часа. Полицейские не объясняли причину своих действий. Позднее Зыкова отвезли в отдел полиции в Кострому, где составили протокол по статье о нарушении порядка проведения митинга за участие в акции протеста 7 октября. До утра активиста оставили в ОВД. Заседание суда по его делу назначено на завтра.

В Костроме 7 октября в рамках всероссийской акции протеста в поддержку Навального прошел митинг, в котором участвовали более 100 человек. Мероприятие не было согласовано, однако полицейские не вмешивались в происходящее.

Зыкова задерживали уже дважды. В обоих случаях он был приговорен к штрафу.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открыты 79 штабов оппозиционера. Сам политик в настоящее время находится под административным арестом.

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