"Лаборатория Касперского" расширяет сотрудничество с Интерполом

Компьютерная компания "Лаборатория Касперского" согласилаcь поставлять Интерполу данные о киберугрозах.

Компания сообщила о новом соглашении с Интерполом сразу после того, как в Кремле опровергли информацию американских СМИ и израильской разведки о причастности российских проправительственных хакеров к компьютерному шпионажу с использовании антивирусных программ "Лаборатории Касперского".

Сама компания уже неоднократно отрицала какое-либо сотрудничество со спецслужбами.

13 сентября Департамент внутренней безопасности США запретил всем правительственным учреждениям использовать продукт "Лаборатории Касперского".

Антивирусными программами "Лаборатории Касперского" пользуются - по данным Reuters - 400 миллионов человек во всём мире.