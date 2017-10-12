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"Лаборатория Касперского" расширяет сотрудничество с Интерполом

Компьютерная компания "Лаборатория Касперского" согласилаcь поставлять Интерполу данные о киберугрозах.

Компания сообщила о новом соглашении с Интерполом сразу после того, как в Кремле опровергли информацию американских СМИ и израильской разведки о причастности российских проправительственных хакеров к компьютерному шпионажу с использовании антивирусных программ "Лаборатории Касперского".

Сама компания уже неоднократно отрицала какое-либо сотрудничество со спецслужбами.

13 сентября Департамент внутренней безопасности США запретил всем правительственным учреждениям использовать продукт "Лаборатории Касперского".

Антивирусными программами "Лаборатории Касперского" пользуются - по данным Reuters - 400 миллионов человек во всём мире.

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