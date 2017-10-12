В Симферополе 6 крымских татар арестованы на 2 месяца

Подконтрольный России суд Симферополя арестовал на 2 месяца шестерых крымчан, подозреваемых в причастности к деятельности запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщается на сайте "Крым.Реалии", к зданию суда пришли более 100 человек, чтобы поддержать арестованных

11 октября региональное управление ФСБ России сообщило о возбуждении в Бахчисарае уголовного дела в отношении шестерых крымских татар, была проведена спецоперация по их задержанию - с участием российских внутренних войск.

Весной этого года по таким же обвинениям суд в Севастополе приговорил к лишению свободы четверых крымско-татарских активистов, одному из которых - Руслану Зейтуллаеву в июле продлили срок заключения до 15 лет.

В четверг же пятеро из девяти задержанных 11 октября в Бахчисарае активистов "Крымской солидарности" подали заявление в полицию о том, что их избили представители российских силовых структур.

Ранее суд оштрафовал всех девятерых на суммы от 10 до 20 тысяч рублей, обвинив в участии в несанкционированном публичном мероприятии. На самом деле они - по данным "Крымской солидарности - собрались, чтобы поддержать задержанных соотечественников.

Правозащитники и гражданские активисты считают, что российские власти преследуют крымских татар по политическим мотивам - многие из них не поддерживают включение полуострова в состав России.

