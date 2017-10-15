Цены пошли в рост

В сентябре в России вновь было отмечено снижение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем, по итогам года, согласно прогнозам властей, уровень инфляции может оказаться даже более низким, чем ожидалось ранее. А Радио Свобода продолжает свой проект, в рамках которого в течение всего года ее корреспонденты отслеживают стоимость некоторых продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, чтобы сравнить их динамику с официальной статистикой.

В России для эксперимента Радио Свобода выбрало два города – Москву и Псков. И свою условную потребительскую корзину, в которую вошли семь основных продуктов питания: мясо (говядина), подсолнечное масло, белый сахар-песок, молоко, картофель, яйца и хлеб. Кроме того, в нее включен бензин марки АИ-95. Прогнозы по изменению их цен в России в течение года можно почитать в первом материале на эту тему. В первом полугодии цены "потребительской корзины" Радио Свобода в целом неспешно росли – за исключением картофеля, который дорожал рекордными темпами. Но в конце лета и начале осени многое изменилось.

Мясо

Цены на охлажденную говядину, ассортимент которой в России достаточно разнообразен, уже девять месяцев подряд не меняются и ставят абсолютный рекорд стабильности. В Москве в сети универсамов "Алые паруса", например, килограмм самого дешевого мяса (говядина для бульона) в начале октября по-прежнему стоит чуть менее 470 рублей – ровно столько же, как и в начале года. Несколько иная ситуация в Пскове – за январь минимальная цена килограмма говядины выросла сразу на 5,5 процента – с 360 до 380 рублей, но затем она снизилась к концу мая до 340 рублей за килограмм. За июнь говядина подорожала до 380 рублей, потом опять подешевела до 350 рублей за килограмм, а к началу сентября вернулась на самый высокий за год уровень. К началу октября стоимость килограмма не изменилась.

​Подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло в России достаточно нестабильны. В начале января в Москве в день "контрольной закупки" самое дешевое масло стоило 115 рублей за литр, через месяц – уже 119 рублей. Но дальше цены начали снижаться – до 95 рублей по итогам марта. С этого самого низкого за год уровня подсолнечное масло опять подорожало: за апрель – до 100 рублей за литр, а к началу августа – уже до 105 рублей. Еще на рубль больше его литр стоил в начале октября. В Пскове доступное в магазине подсолнечное масло подорожало в первый месяц года почти 23 процента – с 70 до 86 рублей, но затем, наоборот, подешевело – примерно до 82 с половиной рублей. В апреле цены повысились до 99 рублей, за май вновь резко снизились – до 67 рублей за литр, а в июне опять выросли – почти до 80 рублей. На этом же уровне (после небольшого снижения в июле) цены оставались в августе и сентябре.

​Сахар

Цены на белый сахар в России практически не менялись до апреля. В Москве в первом квартале они находились на уровне 53-54 рублей за килограмм. Но в начале апреля сахар в столице заметно подорожал – сразу на 12 процентов, почти до 61 с половиной рубля за килограмм. На этом же уровне он оставался к концу первой половины года. За июль же сахар, наоборот, подешевел почти на 10 процентов, в августе его цена не изменилась, а в сентябре она вновь упала весьма значительно – до 41 с половиной рубля за килограмм. Примерно такая же картина и в Пскове, где продукты в целом дешевле: с начала января к концу марта белый сахар подешевел с 43 до 38 рублей. Потом сахар опять подорожал – почти до 39 с половиной рублей, за май цены не изменились, а в июне вновь резко выросли – более чем до 50 рублей за килограмм. Примерно на этом же уровне его стоимость оставалась и в августе, но за сентябрь, как и в Москве, было отмечено резкое падение – до менее чем 34 с половиной рублей.

​Молоко

Цены на молоко (для их мониторинга в России корреспонденты Радио Свобода выбрали продукт длительного хранения с жирностью от 3,2 до 3,5 процента), показывают схожую нестабильную динамику. В Москве с начала года его стоимость продолжала неспешно расти – литр к началу марта подорожал с 67 до 70 рублей. Потом рост цен прекратился и молоко даже немного подешевело – к началу мая до 68 рублей. Но далее оно вновь резко дорожало – сразу на 11 с половиной процентов почти до 76 рублей за литр. В июне цены не изменилась, а за июль и август они опять упали – примерно до 57 рублей за литр. Однако в сентябре был отмечен резкий рост молочных цен – сразу за треть. В Пскове молоко за январь, наоборот, подешевело – с 46 до 45 рублей, в феврале и марте цены не изменились. Потом литр вдруг подешевел сразу на 20 процентов – примерно до 35 рублей, но по итогам мая его цена опять выросла почти до 46 с половиной рублей. На этом же уровне молоко удержалось и в июне, но за июль его цена резко упала – сразу на 20 процентов, примерно до 37 рублей за литр. В августе цена молока подскочила почти на 8 рублей, а затем вновь снизилась до июльского уровня.

​Картофель

В первом полугодии цены на картофель показывали рекорды роста, поскольку дешевый урожай прошлого года в магазинах уже окончательно закончился, а свежий продукт только начал поступать в продажу. Но затем началось сезонное падение его стоимости. Итак, с начала года в Москве килограмм картофеля к началу июля подорожал почти на в три с половиной раза – с 24 до 83 с лишним рублей. Но затем подоспел свежий урожай. В итоге за июль цены на картофель рухнули почти на 60 процентов к предыдущему месяцу, до 36 рублей за килограмм, а за август – менее чем до 23 рублей. Еще 3 рубля в стоимости килограмм картофеля потерял за сентябрь. Примерно так же обстоят дела и в Пскове: за пять первых месяца года картофель там подорожал более чем в три раза – почти до 50 рублей. Однако в июне цена на него упала сразу на 20 процентов, за июль – на 30 с лишним процентов, а за август еще более чем на 43 процента – примерно до 15 рублей за килограмм. К началу октября стоимость картофеля в Пскове упала еще на рубль.

​Хлеб

А вот цены на хлеб, как и на дешевую говядину, по-прежнему остаются стабильными. Для мониторинга корреспонденты Радио Свобода выбрали хлеб "Бородинский" весом в 500 граммов. При этом динамика цен в двух российских городах различна: с начала января за месяц в Москве хлеб подорожал с 27 до почти 29 рублей (на 5,9 процента), затем его цена не менялась. В Пскове за первый месяц года хлеб, наоборот, подешевел с 21 до чуть более 20 с половиной рублей (минут 3,8 процента). Но потом цены восстановились и до сих пор держатся на уровне 21 рубля за буханку.

​Яйца

Куриные яйца – еще один товар, цены на который отличаются нестабильностью. В Москве стоимость десятка в категории "отборные" за январь снизилась более чем на 15 процентов со 115 до 88 рублей, но к началу марта опять выросла – до 97 рублей. Затем падение до 68 рублей за десяток, и новый рост – сразу до 105 рублей. Примерно на этом же уровне (104 рубля за десяток) цены на яйца оставались в мае и июне. За июль десяток вновь прибавил в стоимости 3 рубля, а в августе, наоборот, скинул 2 рубля. В сентябре его цена не изменилась. В Пскове примерно такая же картина: за первый месяц года яйца подешевели с 64 до 55 с половиной рублей (минут 13,4 процента), но за февраль они вновь резко подорожали – почти до 69 с половиной рублей за десяток. Затем началось снижение цен – уже к началу июня стоимость десятка яиц снизилась до чуть более 46 с половиной рублей. К началу июля они вновь подорожали – примерно на два рубля, но к концу месяца опять подешевели – до 45 с половиной рублей за десяток. За август цена не изменилась, а к началу октября она вновь выросла – сразу на 40 процентов.

​Бензин

Автомобильное топливо в России в первой половине года продолжало дорожать вне зависимости от динамики цен на нефть. С начала января к началу июля в Москве цены на бензин повысились на 6 с половиной процентов – с 38 рублей 30 копеек до 40 рублей 80 копеек за литр. Июль стал приятным исключением: на АЗС, которую отлеживает корреспондент Радио Свобода, стоимость литра бензина не изменилась, на этом же уровне он остался и в августе. Но в сентябре новый, хотя и небольшой рост – до 40 рублей 95 копеек за литр. В Пскове же подорожание бензина было менее заметным, но не прекращающимся: за первую половину года его цена выросла на 3,9 процента – с 38 рублей примерно до 39 рублей 50 копеек за литр. Еще на 30 копеек или на 0,7 процента бензин подорожал в июле, но в августе рост цены остановился. На уровне чуть менее 39 рублей 80 копеек за литр его стоимость оставалась и в сентябре.

​Официальная статистика

В сентябре в России продолжилось снижение потребительских цен – после рекордного падения в августе (сразу на 0,5 процента) дефляция в стране за первый месяц осени, по данным Росстата, составила 0,1 процента. Таким образом, за январь-сентябрь цены выросли на 1,7 процента, а в годовом выражении упали – с 3,3 процента по итогам августа до 3 процентов к началу октября. В сентябре, как и в предыдущие месяцы третьего квартала, снижение цен отмечалось на треть наблюдаемых видов продовольственных товаров.

Существенное влияние на снижение цен на продовольственные товары, как отмечает Росстат, по-прежнему оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на лук снизились на 21,7 процента, картофель – на 18,9, морковь – на 18,4, капусту белокочанную, свеклу, виноград, яблоки – на 7,8-16,6 процента.

Цены вновь будут расти

Сентябрьское небольшое падение цен произошло вопреки прогнозам властей. В начале сентября глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин говорил, что дефляционная волна в России на фоне уже сильно подешевевшей плодоовощной продукции подходит к концу, инфляция в сентябре может составить от 0 до 0,2 процента. "Да, инфляция может быть ниже, чем она была в прошлом сентябре, но при этом дефляционная волна, которая началась активно в конце июля, подходит к концу. Овощи уже подешевели достаточно, здесь само снижение крайне погранично, поэтому по мере окончания удешевления овощной группы инфляция должна вернуться в положительную зону", – прогнозировал он.

Впрочем, в этом месяце, судя по всему, потребительские цены в стране вновь пойдут в рост. По оценке того же Министерства экономического развития, месячная инфляция в октябре вернется в положительную область и составит от 0,2 до 0,3 процента. Вместе с тем, в документах министерства отмечается: "При стабильной динамике обменного курса рубля высока вероятность того, что инфляция в конце года окажется ниже текущего прогноза Минэкономразвития России. Наиболее вероятный диапазон значений для инфляции в декабре 2017 года оценивается как 2,7—3,2 процента год к году".

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина 12 октября также заявила, что по итогам года инфляция в стране составит около 3,2 процента (причем в предыдущем прогнозе ЦБ ее показатель был установлен в пределах от 3,5 до 3,8 процента).