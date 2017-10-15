Ангела Меркель и Тереза Мэй выразили приверженность договору с Ираном

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель выразили взаимную приверженность соблюдению ядерного договора с Ираном. Они провели в воскресенье 15 октября телефонный разговор. Оба премьер-министра высказались за необходимость дальнейших согласованных мер для уменьшение "дестабилизирующей активности" Ирана в регионе.

13 октября президент США Дональд Трамп, в отличие от лидеров других крупных держав, отказался подтвердить, что Тегеран соблюдает договор по иранской атомной программе, поставив под угрозу ядерную сделку с Ираном. Министр иностранных дел Ирана в связи с этим заявил, что если Вашингтон откажется отменять санкции против Тегерана в соответствии с соглашением 2015 года, то Тегеран может из неё выйти.

По словам Мохаммада Джавада Зарифа, Тегеран надеется на "сопротивление Европы" президенту Дональду Трампу. Министр отметил, что Иран намерен соблюдать договоренность, пока это делают европейские партнеры.

Ядерное соглашение с Ираном было заключено в 2015 году тогдашним американским президентом Бараком Обамой совместно с "шестеркой" переговорщиков – представителями государств–постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Согласно условиям договора, Иран обязался допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты в обмен на поэтапную отмену западных санкций. Во время избирательной кампании Дональд Трамп назвал эту сделку ошибочной и "худшей" в истории США и обещал выйти из договора после избрания его президентом.