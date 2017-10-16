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СК проверяет информацию об отказе медиков оказать помощь Марьянову

Актер Дмитрий Марьянов

Следственный комитет начала проверку информации об отказе медиков подмосковного города Лобня оказать помощь актеру Дмитрию Марьянову, который впоследствии умер. Об этом сообщается на сайте ведомства. В сообщении отмечается, что актера привезли в больницу на личном автомобиле знакомых.

Ранее сообщалось, что Марьянов умер в в машине скорой помощи по дороге в больницу. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Росздравнадзор пообещал проверить станцию скорой помощи в городе Лобня после сообщений о том, что медики отказались оперативно приехать на вызов. В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области отметили, что вызвавшие врачей Марьянову через несколько минут сами отменили вызов, сказав, что привезут его в больницу самостоятельно.

Дмитрий Марьянов умер в воскресенье в возрасте 47 лет. Ранее сообщалось, что ему стало плохо, когда он ехал с друзьями в автомобиле на пассажирском месте. Они остановились у поста ГАИ и вызвали скорую помощь. Источник РБК, близкий к окружению Марьянова, рассказал, что в последнее время он испытывал проблемы со здоровьем. Около двух недель назад актера госпитализировали с кровоизлиянием прямо со съемок.

Дмитрий Марьянов получил известность, сыграв главную роль в фильме "Выше радуги". Он также снялся в фильмах "Любовь", "Русский регтайм", "День радио", "Боец" и других. С1994 года Марьянов выступал в составе труппы театра "Ленком". Он играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Бременские музыканты", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". "Поминальная молитва", "Варвар и еретик" и "Королевские игры".

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