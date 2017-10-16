Кандидат "Наших"?

Вслед за Ксенией Собчак, встретившейся с В.В.Путиным, основатель прокремелевского движения «Наши», бывший лидер его «Православного корпуса», историк, доцент РУДН Борис Якеменко - объявил об участии в выборах президента России и даже опубликовал через агентство РИА «Новости» свою программу.

В качестве претендента в кандидаты на пост президента России Борис Якеменко 16 октября в 19:05.участвует в программе «Лицом к событию»

Ведет передачу Михаил Соколов.