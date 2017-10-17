США не исключают возможности прямых переговоров с КНДР

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан не исключил возможности прямых переговоров с Северной Кореей. Об этом он заявил, выступая во вторник на пресс-конференции в Токио по итогам переговоров с заместителем министра иностранных дел Японии Синсуке Сугиямой

При этом, по его словам, США теперь сосредоточены на дипломатии, и считают что дипломатиясводится к кампании давления на Северную Корею.

Дипломат заявил, что вместе с союзниками США в Японии и Южной Корее и в других местах, следует быть готовыми к худшему, если дипломатия потерпит неудачу.

Салливан сообщил, что США ожидают надежного трехстороннего сотрудничества между правительствами США, Японии и Южной Кореи для продолжения кампании давления, которая бы привела к денуклеаризации Корейского полуострова.