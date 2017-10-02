Михаил Барышников направил письмо в поддержку Кирилла Серебренникова

Балетмейстер Михаил Барышников, живущий в США, направил письмо Кириллу Серебренникову. В нем он выражает поддержку арестованному режиссеру. "Держитесь, дорогой Кирилл. Конечно же, вы знаете, что чиновники, следователи, прокуроры и их верховные начальники глубоко, прочно и неисправимо бездарны. Их единственный талант – это талант палача, который выражается на фоне неограниченной власти и индивидуального маниакального мракобесия", – заявил балетмейстер. Письмо Барышникова в Фейсбуке опубликовал писатель Борис Акунин.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа. Его обвиняют в хищении 68-ми миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Серебренников находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и требованием освободить его.