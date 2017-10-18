"Технопромэкспорт": контракт с Siemens угрожает суверенитету России

Компания "Технопромэкспорт" (дочерняя структура "Ростеха") заявила, что контракт на поставку газовых турбин Siemens содержал угрозу суверенитету и безопасности России. Об этом говорится во встречном иске российской компании к немецкому концерну, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По условиям контракта Siemens обязалась поставить турбины для проекта в Тамани. Использование их на других объектах допускалось только с разрешения поставщика. "Технопромэкспорт", закупив турбины, отправил их – в обход санкций - в аннексированный Россией Крым. Запретив поставки турбин на полуостров, Siemens хотел заставить российские компании исполнять санкции ЕС, что, по утверждению истцов, представляет угрозу суверенитету России. Кроме того, в "Техпромэкспорте" заявляют, что условия контракта нарушают принцип свободного перемещения товаров в рамках единого экономического пространства России и ущемляют интересы жителей Крыма.

Истец просит признать ничтожными три пункта контракта, которые запрещают поставку турбин в Крым. Ранее Siemens обратилась в суд с требованием расторгнуть этот контракт и вернуть ей турбины.

О поставке турбин для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС Reuters сообщило в начале июля. После этого Siemens прекратила поставки оборудования российским компаниям, которые подконтрольны Кремлю, а Евросоюз расширил санкции в отношении России.