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В Киеве произошла новая стычка демонстрантов с полицией

Акция протеста в центре Киева (18 октября 2017 г.)

В центре Киева, около здания Верховной Рады Украины в среду продолжалась начавшаяся 17 октября акция с требованием политическим реформ.

Произошла новая стычка протестующих с полицией. Как сообщает сайт liga.net, ссылаясь на пресс-службу Национальной гвардии, конфликт произошел из-за того, что митингующие отказались вернуть украденные ими ранее щиты бойцов Нацгвардии. В результате потасовки были задержаны 11 активистов. Троих уже отпустили. Остальных обещают отпустить в ближайшее время.

17 октября, когда демонстранты пытались разбить палаточный лагерь около Рады, произошли стычки с полицией. Пострадали 4 человека. Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что палатки сносить не будут.

Главные требования участников акции – отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

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