Полиция возбудила дело об угрозах Винокуровой из-за фильма "Матильда"

Полиция возбудила уголовное дело об угрозах журналистке Екатерине Винокуровой в связи с фильмом "Матильда". Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее правоохранительные органы отказывались принять заявление журналистки. В МВД заявляли, что поступавшие в адрес Винокуровой угрозы в Фейсбуке якобы "носят виртуальный характер и не могут быть восприняты реально".

Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кампанию против картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм оскорбляет чувства верующих.

Винокурова занималась освещением скандала вокруг "Матильды". В конце августа журналистка пожаловалась на угрозы: неизвестный заявил, что в случае выхода фильма она получит "отвертку в бок".