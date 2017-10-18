Полиция возбудила дело об угрозах Винокуровой из-за фильма "Матильда"

Полиция возбудила уголовное дело об угрозах журналистке Екатерине Винокуровой в связи с фильмом "Матильда". Об этом сообщает "Интерфакс".
Ранее правоохранительные органы отказывались принять заявление журналистки. В МВД заявляли, что поступавшие в адрес Винокуровой угрозы в Фейсбуке якобы "носят виртуальный характер и не могут быть восприняты реально".
Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кампанию против картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм оскорбляет чувства верующих.
Винокурова занималась освещением скандала вокруг "Матильды". В конце августа журналистка пожаловалась на угрозы: неизвестный заявил, что в случае выхода фильма она получит "отвертку в бок".
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