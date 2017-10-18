Уволен главный учёный секретарь ВАК Николай Аристер

Правительство России вывело из состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки Николая Аристера, занимавшего пост главного учёного секретаря.

Из ВАК исключены ещё несколько человек.

По данным "Интерфакса", распоряжение правительства датировано 16 октября.

Отвечая на вопрос, не связано ли это с предстоящим 20 октября рассмотрением вопроса о научной ценности диссертации министра культуры Владимира Мединского, источник в Минобрнауки сказал "Интерфаксу", что кадровые изменения - лишь плановая ротация.

Соавтор проекта "Диссернет" Сергей Пархоменко напрямую связал увольнение Аристера со скандалом вокруг диссертации Мединского, которого экспертный совет ВАК рекомендовал недавно лишить степени доктора исторических наук из-за низкого качества представленной им работы. После чего от причастности к защите диссертации отказались оппоненты, а автореферат исчез из интернета и отсутствует в Российской государственной библиотеке, где он должен храниться. Как написал Пархоменко в фейсбуке, кто-то должен ответить за исчезновение диссертационного дела Мединского, а Аристер прикрывал министра.

