Депутаты Рады подготовили закон об антикоррупционном суде

В Киеве группа депутатов и активистов передала в администрацию президента Украины свой законопроект о создании антикоррупционного суда.

Как сообщает "Украинская правда", инициаторами выступили депутаты Егор Соболев (фракция "Самопомич") и Юрий Левченко (внефракционный).

У здания администрации Петра Порошенко собрались на митинг около 500 человек.

После того, как документ был передан, активисты вернулись в палаточный городок около Верховной Рады, где с 17 октября проходит акция за политические реформы. Главные требования протестующих - отмена депутатской неприкосновенности, реформа избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Ранее в четверг Верховная Рада не приняла ни один из трёх законопроектов об изменения порядка проведения парламентских выборов.

Перед этим парламент направил в Конституционный суд Украины для заключения два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Один подготовлен президентом Петром Порошенко, другой - группой депутатов.

