В ГД внесен закон об увеличении штрафа за неплатеж в "Платон"

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о четырехкратном увеличении штрафов за неплатежи в системе "Платон".

В пояснениях к документу отмечается, что увеличение штрафа с 5 до 20 тысяч рублей послужит стимулом для соблюдения законодательства владельцами транспортных средств.

Законопроект был одобрен правительством 6 октября.

С 15 апреля этого года в России введен дополнительный повышающий коэффициент в системе "Платон": водителям придется доплачивать за каждый километр перевозок. Дальнобойщики требуют отмены этих тарифов, поскольку уже платят акциз на топливо, транспортный налог и налог на предпринимательскую деятельность.

Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн – "Платон" была введена 15 ноября 2015 года и сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей стране. Водители также выражали возмущение тем, что сбором денег занимается частная компания, совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын Аркадия Ротенберга, крупного предпринимателя из ближнего круга президента Владимира Путина.