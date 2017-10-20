Президиум ВАК обсудит, лишать или нет Мединского ученой степени

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в пятницу рассмотрит диссертацию Владимира Мединского и даст рекомендации лишать или нет министра культуры России степени доктора исторических наук. Однако окончательное решение должно принять Министерство образования и науки. Ранее глава ведомства Ольга Васильева заявила, что в своей диссертации Мединский "представил свое видение истории".

В апреле 2016 года группа ученых потребовала от Минобрнауки лишить Мединского докторской степени, утверждая, что его диссертация является ненаучной и абсурдной. Рассмотрение вопроса переносилось несколько раз, в том числе из университета в университет, и в итоге было поручено диссертационному совету МГУ.

В начале октября этого года лишить Мединского степени доктора исторических наук рекомендовал экспертный совет ВАК. Эксперты пришли к выводу, что в диссертации на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков" Мединский "не открыл ничего нового" и игнорировал источники, которые противоречили "его тезисам ".

Кроме того, стало известно, что на защите диссертации могли быть "проблемы с оппонентами". Историки Александр Борисов и Владимир Лавров, которые указаны оппонентами в научной работе Мединского, в интервью "Новой газете" отвергли причастность к диссертации министра. В Российском военно-историческом обществе на это заявили, что Борисов и Лавров были указаны в черновике автореферата, а в действительности оппонентами были другие люди. В электронной версии автореферата в Российской государственной библиотеке страница, где указаны оппоненты Мединского, отсутствует.