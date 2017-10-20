Суд рассматривает дело школьника о нападении на бойца Росгвардии

В Тверском суде Москвы началось рассмотрение по существу дела 17-летнего Михаила Галяшкина, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому во время акции протеста 12 июня. Он вину отрицает.

Как написала в твиттере присутствующая на судебном заседании координатор "Открытой России" Полина Немировская, пострадавший полицейский не смог опознать Галяшкина как человека, распылившего перцовый баллончик. Он лишь сообщил, что это было сделано из толпы.

Ученика 11-го класса Михаила Галяшкина задержали 12 июня на Тверской улице в Москве. В середине августа 17-летнему школьнику было предъявлено обвинение в нападении на бойца Росгвардии. По версии следствия, он распылил перцовый баллончик, что стало причиной ожога глаза у бойца Росгвардии. С 16 июня Галяшкин находится под домашним арестом.

Следственный комитет проводит проверку действий сотрудников полиции после того, как на следующий день после задержания у школьника обнаружили кровоподтек.

При разгоне акции протеста против коррупции 12 июня в Москве были задержаны более 700 человек, в том числе более 130 подростков.