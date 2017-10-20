Умерла актриса и театровед Тамара Петкевич

В Петербурге 18 октября умерла актриса, театровед и писательница, бывшая узница ГУЛАГа Тамара Петкевич. Об этом сообщает Colta.ru со ссылкой на депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского.

Отец Тамары Петкевич был репрессирован в 1937 году, когда ей было 17 лет. В 1943 году ее вместе с мужем арестовали и приговорили к 7 годам лагерей по "политической" 58-й статье. В лагерях Петкевич участвовала в театральном коллективе, состоящем из заключенных, играла в спектаклях, поставленных режиссером Александром Гавронским. После освобождения была актрисой в провинциальных театрах, после реабилитации вернулась в Ленинград, стала театроведом.

Известность получила опубликованная в 1993 году ее книга воспоминаний о сталинских лагерях "Жизнь – сапожок непарный". Продолжение этой книги "На фоне звезд и страха" вышло в 2008 году.

Петкевич не раз была гостем Радио Свобода, по ссылке можно прочитать ее последнее интервью – она дала его в 96 лет, в 2016 году.