Украинская школа: чиновники, родители и соседи. Эфир в 16:05

Советник министра образования и науки Украины Иванна Коберник о том, что изменит новый закон об образовании
Что изменит новый украинский закон об образовании? Как Украина намерена решать проблемы, возникшие у неё с соседями, после подписания этого закона президентом Петром Порошенко? Виталий Портников беседует с советником министра образования и науки Украины Иванной Коберник. Эфир в 16:05 .
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