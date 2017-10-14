Украинская школа: чиновники, родители и соседи. Эфир в 16:05

Что изменит новый украинский закон об образовании? Как Украина намерена решать проблемы, возникшие у неё с соседями, после подписания этого закона президентом Петром Порошенко? Виталий Портников беседует с советником министра образования и науки Украины Иванной Коберник. Эфир в 16:05 .