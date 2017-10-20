В Калининграде "губернатор надежд" на "почему?" ответил: "по кочану"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил "по кочану" на вопрос журналистов, почему региональное правительство не планирует восстанавливать компенсации расходов на детский сад. Позже он пояснил, что многие получатели социальных выплат в них не нуждаются. Об этом сообщает РИА Новости.

В Калининградской области в конце 2016 года были отменены компенсационные выплаты за часть родительских расходов за услуги детских садов. Компенсации сохранились только для малоимущих родителей. Тогда же власти сократили выплаты на рождение второго ребенка. Журналисты поинтересовались у губернатора, не планируется ли восстановление компенсаций. Алиханов ответил отрицательно. На вопрос журналиста "Почему?" губернатор ответил "По кочану".

11 сентября Первый канал, представляя своим зрителям 30-летнего губернатора, в частности, так охарактеризовал калининградского политика: "Московский чиновник внезапно стал "губернатором надежд" для сотен тысяч совершенно разных жителей области. И если два года назад по приезде в Калининград главным преимуществом Антона Алиханова казался возраст, то теперь очевидно, что молодость – лишь общая черта амбициозных региональных политиков нового образца".​