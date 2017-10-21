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РБК: МВД проверит частные клиники и дома престарелых по всей России

МВД России проверит частные наркологические клиники и дома престарелых по всей стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в аппарате министерства. По данным источника, 1 7 октября, соответствующее распоряжение было разослано по региональным управлениям МВД.

По информации источников РБК, проверять реабилитационные центры, клиники и пансионаты для пожилых помимо МВД будут МЧС, Роспотребнадзор и Росздравнадзор.

Одним из поводов для тотальной проверки стала гибель актера Дмитрия Марьянова. Он умер 15 октября в реабилитационном центре в Подмосковье. По версии следователей смерть актёра произошла из-за неоказания медицинской помощи.

Другим поводом для проверки, по словам собеседника РБК, стал пожар в частном доме престарелых в Иркутске. Он произошел 18 октября, пострадали 12 человек.

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