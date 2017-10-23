Журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр находится в реанимации в состоянии искусственной комы. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

23 октября в редакцию "Эха Москвы" ворвался неизвестный и ранил Фельгенгауэр ножом в шею. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое, однако угрозы жизни журналистки, по их словам, нет. В состоянии искусственной комы Фельгенгауэр, как ожидается, пробудет до завтрашнего дня. К этому времени врачи должны решить, какое лечение назначить пострадавшей.

Следственный комитет после нападения на Фельгенгауэр​ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Нападавшего, по неподтверждённым данным, зовут Борис Гриц, ему 48 лет.

В Союзе журналистов России нападение на Фельгенгауэр назвали "атакой на свободу слова".

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