Сенаторы Кардин и Маккейн выступили в поддержку Уильяма Браудера

В США заместитель председателя Международного комитета Сената демократ Бен Кардин и председатель комитета Сената США по вооружённым силам, республиканец Джон Маккейн, выступили в поддержку Уильяма Браудера, британского подданного, международного инвестора, основателя фонда Hermitage Capital. Юристом этого фонда был Сергей Магнитский, раскрывший крупную коррупционную схему и погибший в московском СИЗО в ноябре 2009 года.

Накануне стало известно, что Москва внесла Браудера в список лиц, разыскиваемых Интерполом. А в понедельник появилась информация, что власти США аннулировали американскую визу Уильяма Браудера.

Сенаторы Кардин и Маккейн отметили заслуги Браудера в борьбе с коррупцией в высших эшелонах российской власти. Они подчеркнули, что, по словам самого Браудера, российские власти и ранее вносили его имя в список Интерпола, однако получали отказ в связи с "политической мотивацией" своих действий. Во всех предыдущих случаях, отмечают сенаторы, действие американской визы для Браудера немедленно восстанавливалось. Кардин и Маккейн настаивают на том, чтобы Департамент внутренней безопасности США срочно пересмотрел решение об аннулировании визы Уильяма Браудера.