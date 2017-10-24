Pussy Riot провели в Нью-Йорке акцию в поддержку Олега Сенцова

Участницы группы Pussy Riot провели в здании Trump Tower в Нью-Йорке акцию в поддержку осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова. Они развернули сшитый из простыней баннер с надписью Free Sentsov ("Свободу Сенцову") и разбросали листовки с призывом освободить режиссёра. Об этом участница группы Мария Алёхина сообщила на своей странице в фейсбуке.

После акции Pussy Riot полиция на полчаса заблокировала здание. Но самый "крутой момент" акции, как написала Алёхина, это охранники, передающие друг другу, как позывной текст с листовок : „Free Sentsov“.

В августе участницы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова провели акцию в поддержку украинского режиссёра в Якутии, где он тогда отбывал наказание. Они разместили на мосту через озеро Сайрасы растяжку со словами "Свободу Сенцову". Активистки были задержаны полицией.

В 2015 году российский суд приговорил украинских граждан Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Их обвинили в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными. Россия отказывается выдать их Украине. На прошлой неделе стало известно, что Сенцова этапировали в исправительную колонию строгого режима в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.