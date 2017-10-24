"Почта России" извинилась за задержку при доставке письма ФСБ в Telegram

"Почта России" извинилась перед ФСБ за промедление при доставке заказного письма спецслужбы в лондонский офис мессенджера Telegram. Письмо было доставлено только 21 июля, хотя ФСБ требовала от Telegram предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей до 19 июля. В "Почте России" заявили, что причина промедления неизвестна, и извинились "за ненадлежащее исполнение услуги". Ответ "Почты России" опубликовал юрист Павел Чиков.

16 октября суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи от переписки пользователей. Если решение суда вступит в силу, Роскомнадзор получит право заблокировать Telegram в России. Основатель мессенджера Павел Дуров намерен обжаловать постановление о штрафе. Он утверждает, что требование ФСБ противоречит Конституции России, согласно которой каждый гражданин имеет право на тайну переписки.



Позднее "Почта России" опровергла несвоевременную доставку письма и заявила, что оно дошло за неделю. По их данным, письмо отправили на два дня позже, чем утверждали в спецслужбе.