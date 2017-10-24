Глава РПЦ заявил о страхе от просмотра российского телевидения

Патриарх Кирилл на встрече с членами Межрелигиозного совета России заявил, что ему "становится страшно", когда он смотрит российское телевидение. Глава Русской православной церкви (РПЦ) объяснил это тем, что на телезрителей, как он выразился, обрушивается "пропаганда криминала, разнузданности человеческих страстей, дикого образа жизни".

Несмотря на это, религиозные организации в России, по мнению главы РПЦ, смогли "укрепиться". "Если мы соотнесем возможности наших традиционных религий с тем, что несет телевидение и интернет сегодня, то я думаю, нам надо было бы памятник поставить за то, что в условиях свободы религиозные организации развились и укрепились", – заявил патриарх Кирилл.