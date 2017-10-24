В Ульяновске активист оштрафован за акцию в память о Политковской

Суд в Ульяновске назначил активисту местного отделения "Открытой России" штраф в 10 тысяч рублей за акцию с возложением цветов к памятнику жертв политических репрессий, приуроченную к годовщине убийства журналистки Анны Политковской.

На сайте движения сообщается, что Андрей Извеков признан виновным в проведении незаконного шествия. Обвинение настаивало, что участники акции использовали агитационные материалы и выражали протест против политики президента России.

Активисты возложили цветы к памятнику жертв политических репрессий в Ульяновске 7 октября, в одиннадцатую годовщину убийства Политковской. Акция была согласована с властями, но 12 октября ее участников вызвали в центр противодействия экстремизму.

На организатора и троих активистов, включая Извекова, составили административные протоколы. Их, в частности, обвинили в использовании для агитации надувных шаров, с которыми проводят акции сторонники Алексея Навального. Во вторник руководитель ульяновского штаба оппозиционера также получил от правоохранительных органов повестку, сообщает "Открытая Россия".