В России проходят акции памяти Анны Политковской

В Кирове возле городской администрации проходит пикет памяти журналистки Анны Политковской. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Акция организована региональным отделением "Открытой России". Накануне власти Кирова отказались согласовать место проведения пикета, предположив организаторам "митинговать" в поле возле базы ОМОНа в 13 километрах от города. Организатор акции – Вадим Ананьин – пытался обжаловать действия властей, но безуспешно.

За последние 11 лет это первый случай фактического запрета пикета памяти Политковской в Кирове. Участники несанкционированной акции предложили переименовать улицу Карла Маркса в улицу имени Анны Политковской. Перед кировской мэрией, несмотря на запрет, поставили портрет Анны, зажгли свечи, жители города возлагают цветы.

Одновременно в Кирове проходят одиночные пикеты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Массовый пикет в защиту оппозиционера также не согласован властями.

Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года. В Москве люди несут цветы к дому журналистки. Политковскую также вспомнили на митинге в поддержку Навального на Пушкинской площади. Активисты назвали президента Владимира Путина заказчиком убийства журналистки и потребовали отправить главу государства "на нары". Акция памяти Политковской, как ожидается, также пройдет в Санкт-Петербурге.