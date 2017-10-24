Ксения Собчак потребовала освободить политзаключенных

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своем участии в выборах президента России, начала свою первую официальную пресс-конференцию с требования к властям освободить политических заключенных. Журналистка подчеркнула, что давление, которое оказывается на осужденных, "в разы" превосходит тяжесть вменяемых им преступлений.

Ксения Собчак также поблагодарила основателя "Открытой России" Михаила Ходорковского, который ранее призвал демократические силы добиваться регистрации всех кандидатов, способных собрать голоса, и предостерег от бойкота выборов.

Представляя свою команду, журналистка объявила, что ее предвыборный штаб возглавит один из создателей НТВ Игорь Малашенко, который в 1996 году проводил кампанию Бориса Ельцина.

18 октября Собчак заявила о намерении участвовать в выборах. Она назвала себя "кандидатом против всех" и подчеркнула, что требует перемен в России. Журналистка также отметила, что готова снять свою кандидатуру, если до выборов будет допущен Алексей Навальный. Сам оппозиционер перед этим назвал Собчак "карикатурным либеральным кандидатом", но позднее подчеркнул, что право участвовать в выборах должно быть у всех.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что телеведущая будет баллотироваться на пост главы государства с согласия администрации Владимира Путина. Эту информацию отрицает как Кремль, так и сама Собчак.