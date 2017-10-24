На севере Ирака проправительственные силы наступают на позиции курдов

На севере Ирака проправительственные военизированные формирования начали широкое наступление на позиции курдских сил - пешмерга. Операция проводится около нефтяного терминала в районе границы с Турцией.

Во вторник было нанесено чувствительное поражение курдским отрядам пешмерга в 40 километрах от пограничного района Фиш-Хабур.

Пока военные действия идут на территории спорной провинции Киркук, которую отряды пешмерга отбили в 2014 году у боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Однако премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади приказал армии и лояльным ему силам вернуть под контроль Багдада не только Киркук, но и пропускные пункты на турецкой границе, которые находятся на территории курдской автономии.

Багдад стремится изменить баланс сил в свою пользу после того, как 25 сентября на референдуме в Курдском автономном районе 93 процента проголосовавших высказались за независимость от Ирака.

23 октбря парламент курдской автономии перенёс на 8 месяцев досрочные выборы, которые были запланированы на 1 ноября. Решение принято в связи с тем, что политические партии пока не выдвинули кандидатов ни в парламент, ни на пост президента.

